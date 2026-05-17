Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve 2. Bundesliga

Nächster Stürmer auf Schalke-Zettel

von Santi Aouna - seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: Foot Mercato
Tawfik Bentayeb grätscht @Maxppp

18 Zweitliga-Tore in Frankreich haben Tawfik Bentayeb auch auf den Radar des FC Schalke 04 gebracht. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato beobachten die Knappen die Situation des 24-jährigen Marokkaners genau. Neben dem Bundesliga-Aufsteiger sind aber auch Olympiakos Piräus und Deportivo Aláves am treffsicheren Mittelstürmer interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison spielt Bentayeb auf Leihbasis für ES Troyes AC in der Ligue 2. Sein Mutterklub US Touarga aus Marokko ruft eine Ablöse von mindestens vier Millionen Euro auf. Neben Bentayeb steht auch Elias Havel (23) vom TSV Hartberg in Gelsenkirchen hoch im Kurs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ligue 2
Schalke 04
Troyes
Tawfik Bentayeb

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 2 Ligue 2
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Troyes Logo ES Troyes
Tawfik Bentayeb Tawfik Bentayeb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert