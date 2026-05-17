Nächster Stürmer auf Schalke-Zettel

18 Zweitliga-Tore in Frankreich haben Tawfik Bentayeb auch auf den Radar des FC Schalke 04 gebracht. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato beobachten die Knappen die Situation des 24-jährigen Marokkaners genau. Neben dem Bundesliga-Aufsteiger sind aber auch Olympiakos Piräus und Deportivo Aláves am treffsicheren Mittelstürmer interessiert.

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In der laufenden Saison spielt Bentayeb auf Leihbasis für ES Troyes AC in der Ligue 2. Sein Mutterklub US Touarga aus Marokko ruft eine Ablöse von mindestens vier Millionen Euro auf. Neben Bentayeb steht auch Elias Havel (23) vom TSV Hartberg in Gelsenkirchen hoch im Kurs.