Schon im Medizincheck: Schalke schnappt sich Barkok

Das kommt überraschend: Laut übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und der ‚WAZ‘ absolviert Aymen Barkok gegenwärtig seinen Medizincheck auf Schalke. Der Mittelfeld-Allrounder wechselt ein halbes Jahr vor Vertragsende von Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Über die Ablöse für den 26-Jährigen ist derzeit nichts bekannt.

Der Marokkaner steht seit Sommer 2022 bei den Rheinhessen unter Vertrag, war in der vergangenen Rückrunde an Hertha BSC verliehen. In Mainz ist der 18-malige Nationalspieler in dieser Saison Ergänzungsspieler und kam bisher lediglich auf vier Einsätze.

Im Sommer hatte der VfL Bochum noch um Barkok gebuhlt, im Dezember klopfte Austria Wien an. Beiden Vereinen sagte der Mittelfeldspieler ab. Nun steht Barkok vor einem Neuanfang bei Schalke in der 2. Bundesliga.