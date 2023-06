Laimer bestätigt RB-Abgang

Konrad Laimer hat am gestrigen Samstag sein letztes Spiel für RB Leipzig bestritten. Im Anschluss an den DFB-Pokalsieg über Eintracht Frankfurt (2:0) sagte der Mittelfeldspieler: „Ich war sechs Jahre in Leipzig, mein Vertrag läuft jetzt aus, ich hatte eine richtig schöne Zeit mit zwei Titeln. Auf jeden Fall ein schöner Abschluss.“

Seit Monaten ist es ein offenes Geheimnis, dass es den österreichischen Nationalspieler zum FC Bayern zieht. Laimer wechselt ablösefrei nach München, sein Vertrag in Leipzig läuft aus. Zu den Sachsen war der 26-Jährige vor sechs Jahren für sieben Millionen Euro aus Salzburg gekommen.

