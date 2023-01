Trotz Gladbach-Absage: Bayern und Sommer geben nicht auf

„Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, wählte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus am gestrigen Samstag deutliche Worte. Für den FC Bayern offenbar noch kein Grund, die Akte Sommer endgültig zu schließen.

Denn wie ‚Sport1‘ berichtet, ist ein Transfer des 34-jährigen Torwarts vor allem eine Frage des Geldes, die Virkus-Ansage Teil des Pokers. Das erste Bayern-Angebot soll bei fünf Millionen Euro liegen, während man am Niederrhein ein halbes Jahr vor Vertragsende acht Millionen Euro fordert.

Sommer macht Druck

In etwa so viel würde einer der potenziellen Sommer-Nachfolger Jonas Omlin (28/HSC Montpellier) kosten. Die Münchner aber pokern noch, mit Blick auf weitere Optionen wie Alexander Nübel (26/AS Monaco) will man die geforderte Summe für Sommer vorerst nicht auf den Tisch legen.

Der Schweizer selbst scheint heiß auf den Schritt zum Rekordmeister, ist sich dem Vernehmen nach schon über einen Vertrag einig. Laut ‚Sky‘ macht Sommer intern Druck, soll in den vergangenen Tagen Vizepräsident Rainer Bonhof in einem Gespräch seinen Wechselwunsch verdeutlicht haben.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte am Sonntag zum vermeintlichen Virkus-Korb: „Ich bin bei der Schlagzeile nicht in Ohnmacht gefallen. Wenn er gesagt hätte, die Tür steht offen, hätte ich ihn als Vorstand auch gefragt, ob alles okay bei ihm ist. Das Pokerface gehört in diesem Geschäft dazu.“