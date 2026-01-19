Stuttgart vor Vertragsverlängerung

Der VfB Stuttgart könnte in Kürze den Vertrag mit einem Spieler verlängern. Laut Informationen der ‚Bild‘ planen die Verantwortlichen der Schwaben, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Nikolas Nartey (26) auszudehnen. Die Bosse sehen das Potenzial des Mittelfeldspielers und trauen ihm zu, sich nachhaltig in der Startelf durchzusetzen.

Nartey wechselte im Sommer 2019 vom 1. FC Köln zum VfB. Seitdem absolvierte er, trotz mehrmaliger Leihen, insgesamt 44 Spiele für die Bad Cannstatter. Der Däne plagte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Blessuren herum und kam nie richtig in Tritt. Zudem wurde der Linksfuß nun aus dem Stuttgarter Champions League-Kader für den genesenen Ermedin Demirović (27) gestrichen.