Neue Entwicklungen: Schalke macht mit Lüftl alles klar

Der FC Schalke hat sich mit Maximilian Lüftl auf eine Zusammenarbeit verständigt. Dem ‚kicker‘ zufolge wird der 31-Jährige auf Schalke als Leiter Scouting und Transfers einsteigen.

Offen bleibt, wann genau Lüftl sein neues Engagement antreten wird. Bei Hannover 96 ist er auf dem Papier noch bis zum Sommer als Chefscout tätig. Nicht unwahrscheinlich aber, dass sich die Wege angesichts der jüngsten Entwicklung vorzeitig trennen werden.

Erst gestern präsentierten die Niedersachsen Jörg Schmadtke offiziell als Nachfolger für den zu RB Salzburg abgewanderten Sportgeschäftsführer Marcus Mann. Zudem geht der ‚kicker‘ davon aus, dass Lüftl „nicht mehr allzu großen Aktien in der Vorbereitung der Sommerstransfers“ habe. Ergo scheint ein schneller Abschied in Richtung Schalke die logische Konsequenz zu sein.

Dort wird Lüftl übrigens die Nachfolge von Kaderplaner Ben Manga antreten, der seinen Posten vor rund drei Monaten räumen musste.