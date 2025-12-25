Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Neue Entwicklungen: Schalke macht mit Lüftl alles klar

Vor rund drei Monaten kehrte Ben Manga dem FC Schalke den Rücken. Inzwischen ist ist der Zweitligist mit dem designierten Nachfolger in sämtlichen Punkten übereingekommen.

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Frank Baumann ist Sportvorstand beim FC Schalke 04 @Maxppp

Der FC Schalke hat sich mit Maximilian Lüftl auf eine Zusammenarbeit verständigt. Dem ‚kicker‘ zufolge wird der 31-Jährige auf Schalke als Leiter Scouting und Transfers einsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen bleibt, wann genau Lüftl sein neues Engagement antreten wird. Bei Hannover 96 ist er auf dem Papier noch bis zum Sommer als Chefscout tätig. Nicht unwahrscheinlich aber, dass sich die Wege angesichts der jüngsten Entwicklung vorzeitig trennen werden.

Erst gestern präsentierten die Niedersachsen Jörg Schmadtke offiziell als Nachfolger für den zu RB Salzburg abgewanderten Sportgeschäftsführer Marcus Mann. Zudem geht der ‚kicker‘ davon aus, dass Lüftl „nicht mehr allzu großen Aktien in der Vorbereitung der Sommerstransfers“ habe. Ergo scheint ein schneller Abschied in Richtung Schalke die logische Konsequenz zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort wird Lüftl übrigens die Nachfolge von Kaderplaner Ben Manga antreten, der seinen Posten vor rund drei Monaten räumen musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hannover
Schalke 04
Maximilian Lüftl

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Maximilian Lüftl Maximilian Lüftl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert