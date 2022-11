Piqué schnupperte am WM-Kader

Gerard Piqué hatte Chancen auf eine WM-Teilnahme in Katar. Wie Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique bestätigt, fand sich der frischgebackene Fußball-Rentner in der 55-köpfigen Vorauswahl wieder. „Er ist ein Innenverteidiger auf Top-Niveau. Ich habe mich am Ende aber für andere entschieden“, so der Übungsleiter.

Anfang November verkündete Piqué sein Karriereende nach der laufenden Hinrunde. Ob der langjährige Innenverteidiger des FC Barcelona dieses bei einer WM-Nominierung aufgeschoben hätte, bleibt Spekulation. Mit der Selección wurde Piqué 2010 Welt- und 2012 Europameister.