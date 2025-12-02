Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

VfB: Topklub baggert an El Khannouss

Die Verpflichtung von Bilal El Khannouss erweist sich für den VfB Stuttgart als echter Glücksgriff. Kein Wunder, dass bereits erste zahlungskräftige Interessenten ein Auge auf den Spielmacher geworfen haben.

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
4 min.
Bilal El Khannouss für den VfB im Einsatz @Maxppp

Hat der VfB Stuttgart im zurückliegenden Sommer den besten Bundesliga-Transfer getätigt? Im Gesamtpaket vereint VfB-Zugang Bilal El Khannouss (21) zumindest sämtliche Eigenschaften, um in dieser Kategorie ganz weit oben mitzumischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es darf entsprechend davon ausgegangen werden, dass die Schwaben den von Leicester City ausgeliehenen Spielmacher im Anschluss an die Saison festverpflichten werden. Zwischen 19 und 25 Millionen Euro werden dann fällig – ob per Kaufoption oder Kaufpflicht, scheint nur eine Formalität zu sein.

Die wichtigere Frage ist: Wie lange kann der DFB-Pokalsieger El Khannouss halten, sollte dieser seine Entwicklung so rasant fortsetzen. Erste Interessenten hat der marokkanische Nationalspieler (27 Länderspiele) bereits auf den Plan gerufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei Bundesliga-Stars für Newcastle?

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich Newcastle United mit dem Rechtsfuß genauso wie mit Lamine Camara (21) von der AS Monaco, Javi Guerra (22) vom FC Valencia und Kees Smit (19) von AZ Alkmaar. Die Magpies wünschen sich offensichtlich mehr Kreativität im Mittelfeld. Dafür bräuchte es eine wohl eine sehr hohe Ablösesumme, die man in jüngster Vergangenheit aber schon einige Male auf den Tisch gelegt hat. Unter anderem für Nick Woltemade (23) der im Sommer für über 75 Millionen Euro ebenfalls aus Stuttgart kam.

Übrigens: Dem englischen Fachportal zufolge ist Newcastle auch weiterhin an BVB-Torhüter Gregor Kobel (27) interessiert. Schon vor einigen Monaten hatte der Schweizer Nationaltorhüter die Gunst der Engländer auf sich gezogen, er entschied sich jedoch für einen Verbleib in Dortmund. Dort steht Kobel bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Newcastle
Stuttgart
BVB
Bilal El Khannouss
Gregor Kobel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss
Gregor Kobel Gregor Kobel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert