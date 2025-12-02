VfB: Topklub baggert an El Khannouss

Hat der VfB Stuttgart im zurückliegenden Sommer den besten Bundesliga-Transfer getätigt? Im Gesamtpaket vereint VfB-Zugang Bilal El Khannouss (21) zumindest sämtliche Eigenschaften, um in dieser Kategorie ganz weit oben mitzumischen.

Es darf entsprechend davon ausgegangen werden, dass die Schwaben den von Leicester City ausgeliehenen Spielmacher im Anschluss an die Saison festverpflichten werden. Zwischen 19 und 25 Millionen Euro werden dann fällig – ob per Kaufoption oder Kaufpflicht, scheint nur eine Formalität zu sein.

Die wichtigere Frage ist: Wie lange kann der DFB-Pokalsieger El Khannouss halten, sollte dieser seine Entwicklung so rasant fortsetzen. Erste Interessenten hat der marokkanische Nationalspieler (27 Länderspiele) bereits auf den Plan gerufen.

Zwei Bundesliga-Stars für Newcastle?

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigt sich Newcastle United mit dem Rechtsfuß genauso wie mit Lamine Camara (21) von der AS Monaco, Javi Guerra (22) vom FC Valencia und Kees Smit (19) von AZ Alkmaar. Die Magpies wünschen sich offensichtlich mehr Kreativität im Mittelfeld. Dafür bräuchte es eine wohl eine sehr hohe Ablösesumme, die man in jüngster Vergangenheit aber schon einige Male auf den Tisch gelegt hat. Unter anderem für Nick Woltemade (23) der im Sommer für über 75 Millionen Euro ebenfalls aus Stuttgart kam.

Übrigens: Dem englischen Fachportal zufolge ist Newcastle auch weiterhin an BVB-Torhüter Gregor Kobel (27) interessiert. Schon vor einigen Monaten hatte der Schweizer Nationaltorhüter die Gunst der Engländer auf sich gezogen, er entschied sich jedoch für einen Verbleib in Dortmund. Dort steht Kobel bis 2028 unter Vertrag.