Barça verpflichtet Ndiaye

Der FC Barcelona hat ein Abwehrtalent unter Vertrag genommen. Für 500.000 Euro sichern sich die Blaugrana die Dienste des 18-jährigen Moussa Ndiaye. Nach Vereinsangaben wird die festgeschriebene Ablöse auf 100 Millionen Euro festgesetzt.

Der Innenverteidiger wurde in der Aspire Academy Dreams im Senegal ausgebildet. Er erhält bei Barça einen Dreijahresvertrag, der per Option um zwei weitere Jahre ausgedehnt werden kann. Ndiaye soll zunächst in der zweiten Mannschaft Fuß fassen.