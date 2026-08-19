Jean-Mattéo Bahoya weckt weiter Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie ‚The Guardian‘ berichtet, zeigt nun auch der FC Everton Interesse am Flügelflitzer. Tottenham Hotspur hat den 21-Jährigen ebenfalls auf dem Zettel und bereits Kontakt zu den Beratern des Franzosen aufgenommen.

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Eintracht Frankfurt muss in diesem Sommer noch ein bis zwei größere Verkäufe tätigen und Bahoya gilt dabei als heißer Kandidat, eine hohe Summe einzuspielen. An Anfragen mangelt es dem Angreifer nicht: Neben den Klubs von der Insel wurde der Rechtsfuß zuletzt auch mit der AS Rom sowie Vereinen aus Saudi Arabien in Verbindung gebracht.