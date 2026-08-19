Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Neuer Bahoya-Interessent klopft an

von Daniel del Federico - Quelle: The Guardian
Jean-Mattéo Bahoya im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Jean-Mattéo Bahoya weckt weiter Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie ‚The Guardian‘ berichtet, zeigt nun auch der FC Everton Interesse am Flügelflitzer. Tottenham Hotspur hat den 21-Jährigen ebenfalls auf dem Zettel und bereits Kontakt zu den Beratern des Franzosen aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht Frankfurt muss in diesem Sommer noch ein bis zwei größere Verkäufe tätigen und Bahoya gilt dabei als heißer Kandidat, eine hohe Summe einzuspielen. An Anfragen mangelt es dem Angreifer nicht: Neben den Klubs von der Insel wurde der Rechtsfuß zuletzt auch mit der AS Rom sowie Vereinen aus Saudi Arabien in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Everton
Jean-Mattéo Bahoya

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Everton Logo FC Everton
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert