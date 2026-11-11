„Bayern wäre ein guter Schritt für Alexander-Arnold“

Unter José Mourinho kommt Trent Alexander-Arnold bei Real Madrid noch nicht wirklich zum Zug. In der laufenden Saison stand der 28-Jährige in nur fünf der 16 möglichen Spiele von Beginn an auf dem Feld.

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Aufgrund der für ihn ungewohnten Situation wird Alexander-Arnold deshalb schon mit einer Luftveränderung in Verbindung gebracht. Ende September soll der Rechtsverteidiger proaktiv dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City angeboten worden sein. Zudem hat der FC Liverpool dem Vernehmen nach das Spielerumfeld kontaktiert, um Interesse an einer Rückholaktion des Eigengewächses zu hinterlegen.

Bayern als Lösung?

Im Interview mit ‚Eldorado‘ rät England-Legende Emile Heskey dem 36-fachen Nationalspieler nun etwas überraschend zu einem Wechsel zum FC Bayern: „Der FC Bayern München wäre ein guter Schritt für Trent Alexander-Arnold. Die deutsche Liga, die Bundesliga, ist sehr umkämpft. Er wäre dort beim größten Verein, und das wäre großartig für ihn, aber ich würde ihn gerne wieder bei Liverpool sehen.“

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Sollte sich der FC Bayern um Trent Alexander-Arnold bemühen? Ja, er könnte weiterhelfen Nein, die Position ist gut genug besetzt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wie der deutsche Rekordmeister einer Verpflichtung von Alexander-Arnold gegenübersteht, ist offen. Mit Sacha Boey (26), Josip Stanisic (26) und Konrad Laimer (29) sind die Bayern auf der Rechtsverteidiger-Position zumindest quantitativ sehr gut besetzt. Dass Alexander-Arnold zur echten Option wird, darf bezweifelt werden.