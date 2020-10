Geplatzte Saliba-Leihe: Vorwürfe gegen Arsenal

Am gestrigen Deadline Day scheiterte eine Leihe von William Saliba vom FC Arsenal zur AS St. Étienne. Die Franzosen reagieren einen Tag später mit einer öffentlichen Stellungnahme und Vorwürfen in Richtung London: „Lange bevor das Transferfenster geschlossen war, hat sich die AS St. Étienne mit William Saliba geeinigt und ein Angebot von Arsenal über eine einjährige Leihe angenommen. Leider konnten in England die administrativen Bedingungen nicht rechtzeitig erfüllt werden, die für die Finalisierung der Leihe nötig gewesen wären.“

Der 19-jährige Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison für St. Étienne und überzeugte dort mit guten Leistungen. Bei Arsenal hat Saliba weniger Chancen auf Einsatzzeit. Die Grünen erklären: „Die Enttäuschung bei ASSE und William Saliba ist groß, da er besonders daran interessiert war, zu dem Klub zurückzukehren, bei dem er den Durchbruch geschafft hat.“