Frische Bayern-Fährte zu Yoro | Die Suche nach Bernardo Silva

Überraschendes Bayern-Interesse

Leny Yoro ist bei Manchester United bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als eines der begehrtesten Innenverteidiger-Talente war der Franzose 2024 für 62 Millionen Euro ins Old Trafford gewechselt, konnte sich aber bislang nicht nachhaltig durchsetzen. Aktuell fristet der 20-Jährige zumeist ein Reservistendasein, weshalb Yoro mit einer Luftveränderung liebäugelt.

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Macht sich der FC Bayern diese Situation zunutze? Laut ‚Teamtalk‘ beobachten die Münchner den Rechtsfuß genau. Ein Transfer würde jedoch nicht günstig werden: Dem Bericht zufolge stellt sich United eine Ablöse im Bereich des Kaufpreises vor. Vertraglich an die Red Devils gebunden ist Yoro bis 2029.

Mysterium um Silva

Von Bernardo Silvas Verpflichtung im Sommer versprach sich Real Madrid eigentlich Kontrolle im Mittelfeld und kreative Momente. Diese konnte der Portugiese den Königlichen bislang nicht so oft geben wie erwartet. Im vergangenen Monat kam der filigrane Linksfuß insgesamt nur auf acht Spielminuten.

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Die ‚as‘ ist daher einem „Mysterium um Bernardo Silva“ auf der Spur. „Einen Schwungverlust zu erleiden, ist das eine, dieser komplette Stillstand etwas ganz anderes. Fast nichts mehr. Sie suchen nach Bernardo Silva“, schreibt die spanische Zeitung. Zugegebenermaßen ist die Konkurrenz im Real-Mittelfeld groß, die Erwartungshaltung an Silva war jedoch zweifellos eine andere.