Bayer trifft bittere Boniface-Entscheidung

Bayer Leverkusen reagiert auf die langwierige Verletzung von Martin Terrier (29). Der Bundesligist nominiert Jonas Hofmann (34) für den Europa League-Kader nach. Der erfahrene Offensivspieler erhält damit den Vorzug vor Stürmer Victor Boniface (25), der vor Beginn der Ligaphase ebenfalls nicht gemeldet worden war und auch als potenzieller Terrier-Ersatz infrage kam.

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ℹ️ Jonas Hofmann has been added to our #UEL squad in the place of Martin Terrier, following a recent injury to the latter. https://t.co/CwAhgBWfAw — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 20, 2026

Aufgrund der UEFA-Statuten dürfen Klubs ihre Kaderlisten bei langen Ausfällen im Nachhinein ergänzen. Terrier hatte sich während der Europa League-Partie beim polnischen Meister Lech Posen (4:0) eine schwere Oberschenkelblessur zugezogen, mit der er voraussichtlich bis in den Dezember pausieren muss. Für Hofmann stehen in dieser Saison bislang 36 Einsatzminuten in allen Wettbewerben zu Buche.