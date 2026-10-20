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UEFA Europa League

Bayer trifft bittere Boniface-Entscheidung

von Fabian Ley
1 min.
Victor Boniface, Jonas Hofmann und Aleix García (v.l.) beim Training @Maxppp

Bayer Leverkusen reagiert auf die langwierige Verletzung von Martin Terrier (29). Der Bundesligist nominiert Jonas Hofmann (34) für den Europa League-Kader nach. Der erfahrene Offensivspieler erhält damit den Vorzug vor Stürmer Victor Boniface (25), der vor Beginn der Ligaphase ebenfalls nicht gemeldet worden war und auch als potenzieller Terrier-Ersatz infrage kam.

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Aufgrund der UEFA-Statuten dürfen Klubs ihre Kaderlisten bei langen Ausfällen im Nachhinein ergänzen. Terrier hatte sich während der Europa League-Partie beim polnischen Meister Lech Posen (4:0) eine schwere Oberschenkelblessur zugezogen, mit der er voraussichtlich bis in den Dezember pausieren muss. Für Hofmann stehen in dieser Saison bislang 36 Einsatzminuten in allen Wettbewerben zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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