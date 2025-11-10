Menü Suche
EM-Qualifikation

DFB nominiert Ouédraogo-Ersatz

von David Hamza
Mika Baur im SCP-Trikot @Maxppp

Der DFB reagiert auf die Abreise von Assan Ouédraogo (19), der bei der A-Nationalmannschaft den verletzten Nadiem Amiri (29) ersetzen soll. Für den Profi von RB Leipzig nominiert U21-Trainer Antonio Di Salvo den Paderborner Mika Baur (21) nach.

Der zentrale Mittelfeldspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Dynamo Dresden verliehen. Bei Paderborn ist Baur in dieser Spielzeit gesetzt, stand 13 von 14 Pflichtspielen auf dem Rasen. Bislang lief er für die deutsche U18, U19 und U20 auf. In der EM-Qualifikation trifft die U21 auf Malta und Georgien.

