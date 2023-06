Medizincheck bestanden: Gündogan vor Barça-Wechsel

Was lange in Arbeit war, findet wohl zeitnah seinen Abschluss. Ilkay Gündogan befindet sich laut dem spanischen ‚Relevo‘ unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Barcelona. Die medizinische Untersuchung hat der 32-Jährige von Manchester City bereits hinter sich gebracht. Noch am heutigen Mittwochnachmittag soll die Unterschrift unter einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit erfolgen.

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Gündogans Vertrag in Manchester ausläuft. Seit 2016 schnürte der ehemalige Bundesliga-Profi seine Schuhe für die Skyblues. Der gebürtige Gelsenkirchener verabschiedet sich mit 14 Titeln von den Engländern, darunter fünf Meisterschaften sowie die Champions League-Trophäe.

Bei Barcelona wird Gündogan im Mittelfeld das Erbe von Vereinslegende Sergio Busquets antreten. Der 34-Jährige ist ebenfalls in wenigen Tagen vertragslos und steht bei Inter Miami sowie Klubs aus Saudi-Arabien auf der Liste.