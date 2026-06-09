Historisch: 500-Millionen-Deal für Real

Real Madrid will auf dem Transfermarkt in die Offensive gehen und stellt mit einem neuen Sponsorendeal die Weichen dafür. Die Königlichen haben die Zusammenarbeit mit Trikotsponsor Emirates bis 2031 ausgeweitet. Laut der ‚as‘ kassiert Real bei dem Fünfjahresvertrag knapp 100 Millionen Euro pro Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

💭 Quince años. Incontables recuerdos.

Nuestros jugadores reviven algunos de los momentos más icónicos de la historia reciente de Real Madrid, celebrando una colaboración con @Emirates construida sobre el éxito, la pasión y logros inolvidables. pic.twitter.com/P61oK56XsM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Der neue Vertrag sei damit der größte Deal für Trikotsponsoring aller Zeiten. Seit 2013 ist Emirates Hauptsponsor bei Real und ist sowohl beim Fußball als auch beim Basketball bei den Madrilenen zu finden. „Dieses Abkommen ist ein Bündnis, das eine ganz besondere Beziehung widerspiegelt, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben“, so Real-Präsident Florentino Pérez.