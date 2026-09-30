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Bundesliga

Klopp-Nachfolger Schmidt trifft Demichelis-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Martín Demichelis im Trianing bei RB Leipzig @Maxppp

Roger Schmidt, Red Bulls neuer Head of Global Soccer, hat sich intern klar für eine Weiterbeschäftigung von RB Leipzig-Coach Martín Demichelis ausgesprochen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wurde der Amtsnachfolger von Jürgen Klopp zuletzt bereits immer wieder in die Entscheidungen bei den Sachsen eingebunden, obwohl er erst Anfang Oktober offiziell loslegt.

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Trotz der anhaltenden Kritik an dem Argentinier nach dem schwachen Saisonstart habe Schmidt „sich dabei explizit dafür ausgesprochen, Demichelis den Rücken zu stärken“. An den Gerüchten, dass der Ex-Bundesligacoach Schmidt als Schattentrainer im Hintergrund agiert, ist laut ‚Sport Bild‘ nichts dran. Wie einst Klopp schließt auch der 59-Jährige eine Rückkehr auf die Trainerbank eines Red Bull-Klubs aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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