Feners Szymanski nach Deutschland?

Deutsche Fußballfans könnten bald schon mehr von Sebastian Szymanski sehen. Nach ‚Sky‘-Informationen gibt es Interesse aus der Bundesliga am 26-jährigen Mittefeldspieler von Fenerbahce. Der Linksfuß soll schon im Januar auf den Markt kommen.

Vertraglich ist Szymanski noch bis 2027 an den Klub aus Istanbul gebunden. In der laufenden Spielzeit kommt der 49-fache Nationalspieler auch regelmäßig für Fener zum Einsatz. Trotzdem könnte der Süper Lig-Vertreter versuchen, mit einem Verkauf des Polen Transfererlöse zu generieren.