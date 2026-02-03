Ex-Barça-Talent Demir vor der Rückkehr

Das einstige österreichische Wunderkind Yusuf Demir wird wohl erneut zu Rapid Wien zurückkehren. Laut ‚Sky Austria‘ steht der 22-Jährige vor der Vertragsauflösung bei Galatasaray und unterschreibt anschließend in Wien bis 2027. Der Vertrag in Istanbul wäre im Sommer ausgelaufen. Auch ein Wechsel nach Deutschland war im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Demir ist es bereits die zweite Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub. Der Angreifer war nach seiner Leihe zum FC Barcelona zunächst in die österreichische Hauptstadt zurückgekehrt, konnte dort aber nicht mehr an seine Leistungen als Teenager anknüpfen. Dennoch holte Gala Demir vor dreieinhalb Jahren für sechs Millionen Euro. Jetzt will der Linksfuß in Wien wieder Fuß fassen.