Menü Suche
Kommentar
Premier League

Neues Angebot für Caicedo

von Daniel del Federico - Quelle: Sky Sports
Moises Caicedo 25 26 @Maxppp

Moises Caicedo könnte schon bald für seine guten Leistungen belohnt werden. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, denkt der FC Chelsea über eine Gehaltsanpassung des Ecuadorianers nach. Das neue Arbeitspapier soll die gestiegene Bedeutung des Mittelfeldspielers innerhalb der Mannschaft besser widerspiegeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Caicedo wechselte im Sommer 2023 für stolze 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion in die Hauptstadt. Dort unterzeichnete er einen Vertrag bis 2033. Seitdem absolvierte der 24-Jährige 114 Pflichtspiele für die Blues.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Moisés Caicedo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Moisés Caicedo Moisés Caicedo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert