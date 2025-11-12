Neues Angebot für Caicedo

Moises Caicedo könnte schon bald für seine guten Leistungen belohnt werden. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, denkt der FC Chelsea über eine Gehaltsanpassung des Ecuadorianers nach. Das neue Arbeitspapier soll die gestiegene Bedeutung des Mittelfeldspielers innerhalb der Mannschaft besser widerspiegeln.

Caicedo wechselte im Sommer 2023 für stolze 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion in die Hauptstadt. Dort unterzeichnete er einen Vertrag bis 2033. Seitdem absolvierte der 24-Jährige 114 Pflichtspiele für die Blues.