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Bundesliga

Ablöse steht: Reyna verlässt Gladbach

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Giovanni Reyna kommt auch bei Borussia Mönchengladbach selten zum Zug @Maxppp

Nach nur einem Jahr verlässt Giovanni Reyna Borussia Mönchengladbach schon wieder. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, wird der 23-Jährige schon am heutigen Montag seinen Medizincheck bei Racing Straßburg absolvieren und soll dort anschließend einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die französische Sportzeitung nennt als Ablöse drei Millionen Euro.

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Der US-Amerikaner war vor einem Jahr für vier Millionen von Borussia Dortmund zu den Fohlen gewechselt, kam dort aber auch verletzungsbedingt nie in Tritt. In 20 Einsätzen kam der Zehner nur auf ein Tor und eine Vorlage. Nach 125 Bundesligaspielen kehrt der Rechtsfuß Deutschland nach sieben Jahren endgültig den Rücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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