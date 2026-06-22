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2. Bundesliga

Dynamo schafft Klarheit bei Wagner

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sächsische Zeitung
Robert Wagner beim Aufwärmen @Maxppp

Bei Dynamo Dresden darf man sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Robert Wagner (22) freuen. Die ‚Sächsische Zeitung‘ berichtet, dass man sich mit dem SC Freiburg auf den festen Transfer des bisherigen Leihspielers geeinigt habe.

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Wagner bestritt bereits die vergangene Rückrunde für die SGD und trug seinen Anteil am Klassenerhalt. Zwischenzeitlich hatte auch eine weitere Leihe im Raum gestanden, nun erfolgt aber die Festverpflichtung des Mittelfeld-Motors.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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