Vorstandsboss Matthias Tillmann hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert. Das teilt der Bundesligist offiziell mit. Laut der ‚Bild‘ handelt es sich um einen Dreijahresvertrag. Tillmann, seit Anfang 2024 in Gelsenkirchen im Amt, sagt: „Wir sind ambitioniert und wollen die Möglichkeiten, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben, nun konsequent nutzen. Es geht darum, das Schalke von morgen zu gestalten.“

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Kontinuität an der Spitze: Der #S04 und Matthias Tillmann setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Aufsichtsrat des Vereins hat auf seiner ordentlichen Sitzung am Freitag (25.9.) einstimmig beschlossen, den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden vorzeitig zu verlängern. 🤝✍️ pic.twitter.com/SNpS3Dmbe7 — FC Schalke 04 (@s04) September 25, 2026

Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer erklärt: „Der Aufstieg in die Bundesliga ist ein elementarer Schritt, aber ganz sicher nicht der Endpunkt unseres Weges. Unser Anspruch ist es, Schalke wieder dauerhaft im Oberhaus zu etablieren und den Verein sportlich, wirtschaftlich und strukturell weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir Kontinuität an der Spitze, klare Verantwortlichkeiten und gleichzeitig den Willen, jeden Bereich weiter zu verbessern. […] Entsprechend freuen wir uns sehr, den Vertrag mit Matthias zu verlängern.“