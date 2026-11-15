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2. Bundesliga

Der Zeitplan für die 96-Entscheidung

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Jonas Boldt blickt skeptisch drein @Maxppp

Noch bevor die Bundesligen Ende der kommenden Woche wieder den Betrieb aufnehmen werden, will Hannover 96 den neuen Sportchef vorstellen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demnach wird „Mitte der kommenden Woche“ mit der Entscheidung gerechnet.

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Die Boulevardzeitung führt aus, dass die Niedersachsen nach der Entlassung von Sportgeschäftsführer Jonas Boldt 70 Bewerbungen erreicht haben. Als Topkandidat hat sich mittlerweile Tim Lederer herauskristallisiert, der sich seit 2025 als Leiter der Scoutingabteilung beim englischen Zweitligisten FC Southampton verantwortlich zeichnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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