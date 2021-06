Spielertausch zwischen Augsburg und Gladbach?

László Bénes (23) von Borussia Mönchengladbach und Marco Richter (23) vom FC Augsburg könnten im Sommer die Vereine tauschen. Das Newsportal ‚GladbachLIVE‘ bringt einen solchen Deal ins Spiel.

Bereits im Winter kursierten Gerüchte um das mögliche Interesse der Fohlen an Richter. Der Angreifer stammt aus der Jugend des FCA und sammelte in der abgelaufenen Saison 30 Einstätze. Richter gelangen vier Tore und drei Vorlagen. Mittelfeldspieler Bénes war in der abgelaufenen Saison von Gladbach nach Augsburg verliehen. Die Fuggerstädter würden den Slowaken gerne halten.