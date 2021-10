Personal-Update beim BVB – Haaland bleibt in Dortmund

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am morgigen Samstag (15:30 Uhr) weiterhin auf Erling Haaland (muskuläre Probleme) verzichten. „Er hat es probiert, aber die Schmerzen sind noch zu stark“, erläuterte Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz.

Der Trainer hatte aber gute Nachrichten im Gepäck: So wird Haaland nach dem Wochenende nicht zum norwegischen Nationalteam reisen, sondern hat zwei Wochen lang Zeit, in Ruhe in Dortmund an seinem Comeback zu arbeiten.

Derweil kehrt Emre Can nach seinen Muskelbeschwerden ins Aufgebot des BVB zurück. Giovanni Reyna fehlt dagegen weiterhin – möglich sei aber ein Comeback in zwei Wochen gegen Mainz 05. Derweil muss Dortmund gegen Augsburg auch auf Mahmoud Dahoud verzichten, der sowohl gesperrt als auch verletzt ist.