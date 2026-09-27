Bericht: Zwei Topteams planen Maza-Verpflichtung

Ibrahim Maza ist ein Fixpunkt in der Offensive von Bayer Leverkusen und gilt nach wie vor als kommenden Topspieler, der vor dem nächsten Karriereschritt steht. Der Werksklub will diesen jedoch so weit wie möglich hinauszögern und plant eine Verlängerung und Aufbesserung des bis 2030 gültigen Vertrags des 20-Jährigen.

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Ein erstes Gespräch mit dem Management des Spielmachers hat bereits stattgefunden. Doch die Zeit drängt, denn die Interessenten für den gebürtigen Berliner werden immer zahlreicher. Neben dem FC Barcelona und Atlético Madrid werden immer wieder vor allem Premier League-Klubs genannt. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, treiben nun zwei Klubs von der Insel die Verpflichtung von Maza voran.

Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur beobachten das Bundesligajuwel bereits seit einiger Zeit, haben das Scouting jedoch demnach weiter intensiviert. Die jüngste Entwicklung des feinen Technikers seit der Weltmeisterschaft und eine mögliche Verfügbarkeit sollten dabei eingeschätzt werden.

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Hat Ibrahim Maza bereits das Zeug für die Premier League? Ja, er kann sich bei einem europäischen Topklub durchsetzen Ja, aber er sollte einen Zwischnschritt gehen Nein, er braucht noch Zeit Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Maza hat in fünf Pflichtspielen für Bayer bereits ein Tor und zwei Vorlagen beigesteuert. Besonders geschätzt werden auf der Insel neben seiner Vielseitigkeit und technischen Raffinesse laut ‚Teamtalk‘ besonders Mazas Spielübersicht und die Bewegung in den Halbräumen. Auch im Nationaltrikot weiß der Bayer-Youngster zu überzeugen, lief bereits 22 Mal für Algerien auf und sammelte dabei fünf Scorerpunkte.

Neben den beiden Londoner Klubs steht Maza laut Bericht auch beim FC Chelsea, Aston Villa und Manchester City auf der Liste. Im vergangenen Jahr hatte Bayer zwölf Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC überwiesen. Bei einem Wechsel in die Premier League dürfte der Betrag deutlich höher ausfallen.