Bundesliga-Wechsel: Raum spricht Klartext

David Raum (27) kann sich eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig gut vorstellen. „Die Rolle, die Anerkennung und das Standing bei RB Leipzig tun mir sehr gut“, erklärt der Linksverteidiger im ‚ZDF‘. Aktuell ist Raum noch bis 2027 an Leipzig gebunden. Seit Saisonbeginn bekleidet er das Kapitänsamt bei den Sachsen. „Wir prägen gerade eine neue Ära, da darf ich der Anführer sein“, so der deutsche Nationalspieler über seine Rolle im Team.

Einem Wechsel innerhalb der Bundesliga gegenüber zeigt sich Raum dagegen generell abgeneigt: „Wohin denn? Nein, in der Bundesliga wird es keinen Wechsel geben.“ Stattdessen liebäugelt der ehemalige Hoffenheimer mit einem möglichen Schritt nach England: „Ich habe immer gesagt, dass der englische Fußball, die Premier League, ganz gut zu mir passen. Deswegen war das immer Thema bei mir.“