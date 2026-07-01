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Offiziell Bundesliga

Frankfurt gibt Smolcic ab

von Dominik Schneider
1 min.
Hrvoje Smolcic im Eintracht-Training @Maxppp

Die Zeit von Innenverteidiger Hrvoje Smolcic als Spieler von Eintracht Frankfurt findet frühzeitig ein Ende. Mit sofortiger Wirkung verlässt der 25-jährige Kroate den Bundesligisten und wechselt in die Türkei. Dort spielt Smolcic künftig für Aufsteiger FK Corum.

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Schon in der vergangenen Saison gehörte Smolcic nicht zum Kader der SGE. Per Leihe verbrachte der Abwehrspieler eine Saison bei Kocaelispor und spielte sich dort in den Fokus zahlreicher Klubs aus der Süper Lig. Der Zuschlag geht an Corum.

veröffentlicht am
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