Frankfurt gibt Smolcic ab

Die Zeit von Innenverteidiger Hrvoje Smolcic als Spieler von Eintracht Frankfurt findet frühzeitig ein Ende. Mit sofortiger Wirkung verlässt der 25-jährige Kroate den Bundesligisten und wechselt in die Türkei. Dort spielt Smolcic künftig für Aufsteiger FK Corum.

Unter der Anzeige geht's weiter

ℹ️ Abgang Hrvoje Smolcic

Der kroatische Verteidiger wechselt zur neuen Saison zum türkischen Erstligisten Çorum FK.



Wir wünschen dir alles Gude für deine Zukunft, Smola! 🫶#SGE pic.twitter.com/qDZzMuyEBm — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 1, 2026

Schon in der vergangenen Saison gehörte Smolcic nicht zum Kader der SGE. Per Leihe verbrachte der Abwehrspieler eine Saison bei Kocaelispor und spielte sich dort in den Fokus zahlreicher Klubs aus der Süper Lig. Der Zuschlag geht an Corum.