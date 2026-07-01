Bundesliga
Frankfurt gibt Smolcic ab
1 min.
@Maxppp
Die Zeit von Innenverteidiger Hrvoje Smolcic als Spieler von Eintracht Frankfurt findet frühzeitig ein Ende. Mit sofortiger Wirkung verlässt der 25-jährige Kroate den Bundesligisten und wechselt in die Türkei. Dort spielt Smolcic künftig für Aufsteiger FK Corum.
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ℹ️ Abgang Hrvoje Smolcic— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 1, 2026
Der kroatische Verteidiger wechselt zur neuen Saison zum türkischen Erstligisten Çorum FK.
Wir wünschen dir alles Gude für deine Zukunft, Smola! 🫶#SGE pic.twitter.com/qDZzMuyEBm
Schon in der vergangenen Saison gehörte Smolcic nicht zum Kader der SGE. Per Leihe verbrachte der Abwehrspieler eine Saison bei Kocaelispor und spielte sich dort in den Fokus zahlreicher Klubs aus der Süper Lig. Der Zuschlag geht an Corum.
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