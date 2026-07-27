Borussia Dortmund arbeitet weiter mit Hochdruck an der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas (18), der als Nachfolger für Julian Brandt (30) auserkoren wurde. Laut Fabrizio Romano ist für den heutigen Montag die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem BVB und KRC Genk terminiert.

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Offen ist lediglich noch die Höhe der Ablöse, die sich bei rund 35 Millionen Euro einpendeln könnte. Karetsas selbst haben die Schwarz-Gelben bereits für den Transfer begeistern können. Daran ändert auch das Interesse des AC Mailand nicht, der sich nach wie vor Hoffnungen auf den Zuschlag macht.