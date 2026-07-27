Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

BVB: Heute Durchbruch im Karetsas-Poker?

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Konstantinos Karetsas jubelt @Maxppp

Borussia Dortmund arbeitet weiter mit Hochdruck an der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas (18), der als Nachfolger für Julian Brandt (30) auserkoren wurde. Laut Fabrizio Romano ist für den heutigen Montag die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem BVB und KRC Genk terminiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen ist lediglich noch die Höhe der Ablöse, die sich bei rund 35 Millionen Euro einpendeln könnte. Karetsas selbst haben die Schwarz-Gelben bereits für den Transfer begeistern können. Daran ändert auch das Interesse des AC Mailand nicht, der sich nach wie vor Hoffnungen auf den Zuschlag macht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
BVB
Genk
Konstantinos Karetsas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Genk Logo KRC Genk
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert