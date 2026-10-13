Goretzka meldet sich zurück

Leon Goretzka (31) könnte am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Fenerbahce sein Debüt für Aston Villa feiern. Chefcoach Unai Emery bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 73-fache deutsche Nationalspieler im Aufgebot mit dabei ist.

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Goretzka war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern auf die Insel gewechselt, musste bis zuletzt aber wegen Knieproblemen aussetzen. Jetzt endlich stellt der Mittelfeldmotor eine Option dar.