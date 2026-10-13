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UEFA Champions League

Goretzka meldet sich zurück

von Julian Jasch
Leon Goretzka bei der Weltmeisterschaft 2026 @Maxppp

Leon Goretzka (31) könnte am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Fenerbahce sein Debüt für Aston Villa feiern. Chefcoach Unai Emery bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 73-fache deutsche Nationalspieler im Aufgebot mit dabei ist.

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Goretzka war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern auf die Insel gewechselt, musste bis zuletzt aber wegen Knieproblemen aussetzen. Jetzt endlich stellt der Mittelfeldmotor eine Option dar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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