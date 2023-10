„Verwundert“: Kahn kontert Hoeneß-Attacke

Es war schon eine Blutgrätsche, die Uli Hoeneß da in der TV-Sendung ‚BR24‘ gegen Oliver Kahn ausgepackt hat. Dessen Berufung als Vorstandsvorsitzender sei rückblickend „ein großer Fehler“ gewesen, bemerkte der Ehrenpräsident. Letztlich habe man die Zusammenarbeit im März beenden müssen, weil dem ehemaligen Torwart die Eignung als höchster Klubfunktionär fehlte.

Harter Tobak, den der Gescholtene nicht unkommentiert lassen will. „Ehrlich gesagt bin ich verwundert darüber“, lässt sich Kahn am heutigen Dienstag von der ‚Bild‘ zitieren, „der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen und ich auch in Zukunft gerne Teil der FC Bayern-Familie bleibe. Dazu stehe ich weiterhin. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen Miteinander nicht unbedingt bei.“

Versöhnliche Worte

Kahn reagiert sachlich, vermeidet es, weiteres Öl ins Feuer zu gießen. „Ich habe in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern immer mit bestem Wissen und Gewissen für den Verein gehandelt“. Die Trennung sei dann aufgrund „unterschiedlicher Vorstellungen über die Entwicklung und die Strategie des Klubs“ erfolgt.

„Ich persönlich“, schiebt der Ex-Keeper nach, „habe meinen Frieden mit dem Kapitel gemacht und blicke – weiterhin freundschaftlich mit dem Verein verbunden – optimistisch in die Zukunft.“ Hatte Kahn im Zuge seiner Entlassung vor Monaten noch alles andere als ein souveränes Bild abgegeben, überlässt der 54-Jährige die Rolle des Polterers diesmal seinem einstigen Mentor Hoeneß.