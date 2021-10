Werder: Gespräche über Baumann-Zukunft

Der Chef des neu gewählten Aufsichtsrats, Marco Fuchs, hat sich zu zur Zukunft von Sportchef Frank Baumann geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ kündigt Fuchs für den Winter Gespräche zwischen Werder Bremen und Baumann an: „Wir haben mit Frank Baumann vereinbart, dass wir im Winter sprechen werden. Man darf es nicht zu weit rausschieben, weil wir sonst keine Handlungsalternative hätten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumann unterschrieb im Februar eine Vertragsverlängerung bis 2022. Im Anschluss an die Gespräche muss der neue Aufsichtsrat entscheiden, wie es mit dem von den Fans kritisierten 45-Jährigen weitergeht. „Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer guten Entscheidung kommen. Ich verstehe es so, dass die Gespräche von allen ergebnisoffen diskutiert werden sollten“, so Fuchs.