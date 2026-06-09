WM-Torjäger in die zweite Liga

Raúl Jiménez steht offenbar kurz vor der Rückkehr zu den Wolverhampton Wanderers. Laut der ‚BBC‘ haben sich der Mittelstürmer und der Premier League-Absteiger auf einen Zweijahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit geeinigt. Den Medizincheck habe der 35-Jährige bereits absolviert.

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Jiménez wechselt nach Vertragsende ablösefrei vom FC Fulham zu den Wolves, für die er zwischen 2018 und 2023 in 166 Einsätzen 57 Tore und 23 Vorlagen markiert hatte. In den kommenden Wochen geht der Routinier bei der Heim-Weltmeisterschaft mit der mexikanischen Nationalmannschaft auf Torejagd.