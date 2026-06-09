Menü Suche
Kommentar
Championship

WM-Torjäger in die zweite Liga

von Fabian Ley - Quelle: BBC
Raúl Jiménez im Outfit der Wolverhampton Wanderers @Maxppp

Raúl Jiménez steht offenbar kurz vor der Rückkehr zu den Wolverhampton Wanderers. Laut der ‚BBC‘ haben sich der Mittelstürmer und der Premier League-Absteiger auf einen Zweijahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit geeinigt. Den Medizincheck habe der 35-Jährige bereits absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jiménez wechselt nach Vertragsende ablösefrei vom FC Fulham zu den Wolves, für die er zwischen 2018 und 2023 in 166 Einsätzen 57 Tore und 23 Vorlagen markiert hatte. In den kommenden Wochen geht der Routinier bei der Heim-Weltmeisterschaft mit der mexikanischen Nationalmannschaft auf Torejagd.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Premier League
Wanderers
Fulham
Raúl Jiménez

Weitere Infos

Championship Championship
Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Fulham Logo FC Fulham
Raúl Jiménez Raúl Jiménez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert