Kane offiziell präsentiert: „Es ist viel Geld“

Der FC Bayern hat seinen Wunschspieler bekommen. Harry Kane (30) soll künftig in der Allianz Arena für Tore sorgen. Zwar verpasste der Engländer aufgrund einer 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig im Supercup seinen ersten Titel mit den Bayern. Dennoch ist der Mittelstürmer von seiner Entscheidung überzeugt.

Titel und Tuchel

Auf seiner heutigen Vorstellungspresskonferenz sagte Kane: „Es war klar, dass es eine schwierige Entscheidung wird. Ich war 19 Jahre bei Tottenham, der Klub ist Teil meines Herzens. Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich wollte mich immer weiterentwickeln und meine Limits erreichen. Ich will in die Champions League und jedes Jahr um Titel spielen. Deswegen bin ich zum FC Bayern gekommen, es ist einer der größten Klubs der Welt, der mir die Möglichkeit dazu gibt. Natürlich bin ich auch hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen.“

FCB-Trainer Thomas Tuchel habe großen Anteil daran, dass sich Kane für einen Wechsel nach Deutschland entschieden hat. Er „war auch ein wichtiger Part“, erklärte Kane, „er hat eine gute Vision mit mir und dem Team.“

Hohe Erwartungshaltung

Mit großen Vorschusslorbeeren ist Kane in München gelandet. Druck macht sich der 100-Millionen-Transfer allerdings nicht: „Ich versuche einfach, hier so schnell wie möglich anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Ich bin erst seit zwei Tagen hier. Das Team hat tolle Spieler, jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell zusammenfinden. Ich fühle die Verantwortung, es ist viel Geld. Ich versuche es zurückzuzahlen. Ich werde das Beste auf dem Platz geben. Bayern hat das Geld bezahlt, um große Erfolge zu feiern, das will ich auch.“

Harte Verhandlungen

Wie erwartet hatte sich Spurs-Chef Daniel Levy als eiskalter Verhandlungsgegner präsentiert. „Es war ein langer Prozess, wir haben Geduld gebraucht. Ich freue mich sehr, dass Harry hier ist. Natürlich sind so ein Prozess und solche Verhandlungen nicht ganz einfach. Insofern hat es etwas gedauert“, resümierte Bayern-CEO Jan Christian Dreesen. Zweifel von Kane selbst, wie es in den Medien berichtet wurde, habe es nicht gegeben: „Wir haben nie gezweifelt an Harry, er hat immer zu seinem Wort gestanden.“