Köln bindet U19-Kapitän Schwirten

Der 1. FC Köln bindet ein vielversprechendes Talent an den Verein. Wie der Bundesligist verkündet, hat Joshua Schwirten seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Der Kapitän der Kölner U19 ist für die kommende Saison zunächst für den Kader der Regionalliga-Mannschaft vorgesehen.

Schwirten spielt im ein Mittelfeld und bereits seit der U8 für den FC. Matthias Heidrich, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beschreibt den 19-Jährigen als einen „technisch starken und ehrgeizigen Spieler“.

Der Kapitän bleibt an Bord. 🚢 🔴⚪ Der #effzeh hat den Vertrag von U19-Kapitän Joshua Schwirten bis Juni 2023 verlängert. Das FC-Eigengewächs spielt bereits seit der U8 beim FC und rückt in der neuen Saison in die U21 hoch. https://t.co/ggS51bz5wn