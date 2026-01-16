Bundesliga
RB-Schock: Ouédraogo fällt erneut aus
Assan Ouédraogo (19) bleibt weiter vom Pech verfolgt. RB Leipzig vermeldet, dass der Mittelfeldspieler erneut an Knieproblemen leidet und daher für das morgige Spiel gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr) ausfällt. Bei der Verletzung handelt es sich um eine ähnliche Problematik wie vor der Winterpause. Eine genauere Diagnose steht noch aus.
Mit von der Partie ist dafür Benjamin Henrichs (28). Der Außenverteidiger, der gut ein Jahr wegen eines Achillessehnenrisses ausfiel, darf sich also Hoffnungen auf ein Comeback machen.
