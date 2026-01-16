Menü Suche
RB-Schock: Ouédraogo fällt erneut aus

von Luca Hansen
Assan Ouédraogo im Leipzig-Trikot @Maxppp

Assan Ouédraogo (19) bleibt weiter vom Pech verfolgt. RB Leipzig vermeldet, dass der Mittelfeldspieler erneut an Knieproblemen leidet und daher für das morgige Spiel gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr) ausfällt. Bei der Verletzung handelt es sich um eine ähnliche Problematik wie vor der Winterpause. Eine genauere Diagnose steht noch aus.

RB Leipzig
+++ Personal-Update vor #RBLFCB +++

Assan #Ouédraogo kämpft erneut mit Knieproblemen und fällt morgen aus. Genaue Diagnose steht noch aus.

Weiterhin fehlen Johan #Bakayoko, Lukas #Klostermann und Viggo #Gebel.

#Bundesliga
Mit von der Partie ist dafür Benjamin Henrichs (28). Der Außenverteidiger, der gut ein Jahr wegen eines Achillessehnenrisses ausfiel, darf sich also Hoffnungen auf ein Comeback machen.

