Ajax verpflichtet Zinchenko

von Lukas Hörster - Quelle: ajax.nl
Oleksandr Zinchenko im Duell mit Antony @Maxppp

Oleksandr Zinchenko setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Ajax Amsterdam verkündet, dass der 29-jährige Linksverteidiger einen bis zum Saisonende datierten Vertrag unterschrieben hat. Zinchenko kommt vom FC Arsenal, zu den Ablösemodalitäten schweigen die Parteien.

Ready to play for Ajax.

Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌
Im Sommer war Zinchenko zu Nottingham Forest verliehen worden, spielte dort zuletzt sportlich aber keine Rolle mehr. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte der Ukrainer einst bei Manchester City.

