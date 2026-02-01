Ajax verpflichtet Zinchenko

Oleksandr Zinchenko setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Ajax Amsterdam verkündet, dass der 29-jährige Linksverteidiger einen bis zum Saisonende datierten Vertrag unterschrieben hat. Zinchenko kommt vom FC Arsenal, zu den Ablösemodalitäten schweigen die Parteien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war Zinchenko zu Nottingham Forest verliehen worden, spielte dort zuletzt sportlich aber keine Rolle mehr. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte der Ukrainer einst bei Manchester City.