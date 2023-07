Langfristig verlängert: Rashford bindet sich an United

Manchester United und Marcus Rashford haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der 25-jährige Stürmer unterzeichnet bei den Red Devils einen neuen Vertrag bis 2028 und bleibt dem englischen Traditionsklub damit lange erhalten. Englischen Medienberichten zufolge verdient Rashford nun umgerechnet 380.000 Euro pro Woche.

Das alte Arbeitspapier des Publikumslieblings wäre 2024 ausgelaufen. Dementsprechend hoch war der Druck auf die Verantwortlichen am Old Trafford, einen neuen Arbeitsvertrag einzutüten, um nicht ins letzte Vertragsjahr mit Rashford zu gehen. Bislang stand Rashford in 359 Pflichtspielen für United auf dem Rasen. Dabei erzielte er 123 Tore und lieferte 68 Assists.

„Ich habe in diesem unglaublichen Klub bereits einige tolle Erfahrungen gemacht, aber es gibt noch viel mehr zu erreichen und ich bin fest entschlossen, in den kommenden Jahren weitere Trophäen zu gewinnen“, so Rashford über die Ausdehnung der Zusammenarbeit.