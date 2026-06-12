WM: Kanada verweigert Partey die Einreise

Die ghanaische Nationalmannschaft muss ihr Auftaktspiel bei der WM am Donnerstag (1 Uhr) gegen Panama ohne Thomas Partey bestreiten. Wie die FIFA gegenüber ‚The Athletic‘ bestätigt, verweigert Co-Gastgeber Kanada dem 32-jährigen Sechser die Einreise.

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Hintergrund dürften die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Partey sein, der schon mehrfach deshalb angeklagt wurde und jetzt kein Visum für das Spiel in Toronto erhält. Partey spielte lange für den FC Arsenal und mittlerweile beim FC Villarreal.