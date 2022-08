Pulverfass Olympique Marseille | Koundé „verrückt nach Barça“

Unruhe macht sich breit

Trainer Frank Lampard hat beim FC Everton alle Hände voll zu tun, um die Fans der Toffees zu beruhigen. Die Mannschaft aus Liverpool spielte in der vergangenen Saison gegen den Abstieg und konnte diesem nur knapp entkommen. Nachdem nun auch noch Offensivstar Richarlison (25/Tottenham) den Klub verlassen hat und man auf dem Transfermarkt bisher nur Dwight McNeil (22) verpflichten konnte, wächst die Besorgnis in Evertons Fankreisen. Der ‚Daily Mirror‘ sieht vor allem die Mittelfeldposition problematisch und macht diese als eine große Baustelle aus. „Es ist wichtig, ruhig zu bleiben“ sagt Lampard, um die Anhänger zu besänftigen. Der Trainer spielt dabei vor allem auf die Dauer des Transferfensters an und die ausreichende Zeit, sich noch zu verstärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Tudor in der Klemme“

Bei Olympique Marseille helfen dagegen im Moment keine beruhigenden Worte, um die Lage auch nur ansatzweise zu entspannen. Die ‚L'Équipe‘ titelt bereits „Tudor in der Klemme“, obwohl der Neu-Coach Igor Tudor noch kein einziges Pflichtspiel mit seinem Team absolviert hat. Vor allem von Spielerseite hagelt es Vorwürfe gegen den Trainer: So hätte dieser einen „Mangel an Pädagogik“ und nur „brutale Rede“ für die Mannschaft übrig. Auch die Trainingsmethoden stoßen den Spielern sauer auf. „Mehrere Führungskräfte schlagen Alarm“, so die französische Tageszeitung weiter. Auch ‚La Provence‘ sieht Marseille schon jetzt „unter Druck.“ Der Klub von der Côte d’Azur ist ein Pulverfass.

Koundé hochmotiviert

Viele sehen auch im FC Barcelona aufgrund der finanziellen Lage ein Pulverfass, jedoch können sich immer mehr Spieler für das Projekt der Blaugrana begeistern. Jules Koundé ist der Neuste und laut der ‚Mundo Deportivo‘ „verrückt nach Barça.“ Der französische Innenverteidiger hätte auch zum FC Chelsea wechseln können, entschied sich aber mit aller Entschlossenheit für die Katalanen. Die spanische Zeitung ‚Sport‘ unterstreicht ebenfalls die Motivation und Begeisterung des 23-Jährigen und sieht die Entscheidung für Barcelona als Entscheidung „für Xavi.“