Transferziel: Trainer zweifelt an Amiri

Dass sich die Wege von Nadiem Amiri und dem 1. FSV Mainz 05 im Sommer trennen, ist wohl unausweichlich. Obwohl der 29-jährige Mittelfeldspieler noch bis 2028 unter Vertrag steht, deutet aktuell mehr auf einen Transfer hin als auf einen Verbleib.

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Als möglichen Abnehmer für den neunmaligen Nationalspieler bringt ‚Sky‘ jetzt Galatasaray ins Spiel. Die Löwen sind dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge am gebürtigen Ludwigshafener interessiert – allerdings sind nicht alle handelnden Personen im Klub restlos überzeugt. So soll es eine Gruppe an Funktionären geben, die Amiri sehr gerne nach Istanbul holen würden.

Coach Buruk hat eigenen Kopf

Dem gegenüber steht jedoch Okan Buruk. Der Trainer von Gala sei nicht vollends von Amiri überzeugt und präferiert offenbar andere Spieler. Grundsätzlich soll Galatasaray eine neue Transferoffensive für den Sommer planen. Geld für einen Transfer von Amiri wäre dementsprechend vorhanden. Damit ein Wechsel für Amiri Sinn ergibt, müsste allerdings auch Buruk seinen Daumen heben.

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Cimbom ist jedoch nicht der einzige Interessent. Für Amiri sollen in den vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen eingegangen sein. Die Mainzer planen beim Rechtsfuß wohl mit einer adäquaten Ablöse im Sommer. Wettbewerbsübergreifend erzielte Amiri 16 Tore und lieferte vier Assists in der laufenden Saison. Statistiken, die ihn nicht unbedingt zum Schnäppchen machen werden.