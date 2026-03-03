Union winken Bedia-Millionen

Der an den BSC Young Boys verliehene Chris Bedia (29) wird wohl nicht zu Union Berlin zurückkehren. Laut dem ‚kicker‘ wollen die Schweizer die Leihgabe der Köpenicker im Sommer festverpflichten. Die Kaufoption beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Februar war Bedia leihweise aus Berlin nach Bern gewechselt. In der laufenden Saison konnte der wuchtige Linksfuß schon 20 Saisontreffer in 38 Pflichtspielen beisteuern. Sein Vertrag an der Alten Försterei läuft 2027 aus.