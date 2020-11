Tore statt Wechsel: Alario Bayers Mann der Stunde

Siegtor in Mainz (1:0), Doppelpack gegen Augsburg (3:1), dazu Treffer in DFB-Pokal und Europa League: Mittelstürmer Lucas Alario (28) fand blendend in die neue Saison. Beim heutigen 4:2-Sieg in Freiburg legte der argentinische Nationalspieler zweite weitere Treffer nach.

29‘: Alario erläuft einen unpräzisen Rückpass von Höler, tunnelt Müller und stellt nach der frühen Freiburger Führung durch Höler (3.) auf 1:1.

42‘: Lars Bender bring den Ball von der rechten Seite scharf vor das Freiburger Tor. Alario schaltet erneut am schnellsten und verwandelt technisch sauber mit dem rechten Innenrist gegen Müllers Laufrichtung zum 2:1.

Alario steht nun bei sieben Treffern in acht Pflichtspielen. Damit entpuppt er sich im intensiven Herbst für Bayer als Lebensversicherung. Und das, obwohl der Mann der Stunde im Sommer nach drei weitgehend enttäuschenden Jahren unterm Bayer-Kreuz schon fast weg zu sein schien.

Spurs fragten an

Alarios Berater kokettierte mit „mehreren Angeboten“. Sogar Tottenham Hotspur soll vorstellig geworden sein. Als sich jedoch abzeichnete, dass kein Wechsel zustande kommen würde, ruderte Pedro Aldave zurück. „Es wird keinen Wechsel um des Wechsels Willen geben“, betonte der Agent.

Letztlich blieb Alario in Leverkusen – obwohl in Patrik Schick (24) ein teurer neuer Konkurrent verpflichtet wurde. Da sich der Tscheche jedoch schon seit rund einem Monat mit einem Muskelfaserriss herumplagt, ist Alario nun wesentlich wichtiger als angenommen. Und trifft am Fließband.

Rekordtransfer

Das hatte man sich in Leverkusen schon 2017 erhofft. Damals war Alario als teuerster Spieler der Vereinsgeschichte für 24 Millionen Euro von River Plate gekommen. Nach vielversprechendem Start konnte der Vollblutstürmer jedoch seine Quote nicht halten.

Als Peter Bosz in Leverkusen übernahm, favorisierte er mit Kevin Volland oder Kai Havertz mitspielende Stürmertypen. Alario war unzufrieden. Nun sind Volland sowie Havertz weg und scheint es ganz so, als hätten Trainer und Neuner doch noch zueinander gefunden. Zu einem Zeitpunkt, zu dem damit nur noch Wenige gerechnet hatten.