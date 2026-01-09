Menü Suche
Nach VfB-Korb: Neuer Anlauf bei Leweling

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Jamie Leweling im DFB-Einsatz @Maxppp

Der AFC Bournemouth gibt im Poker um Jamie Leweling (24) noch nicht auf. Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass die Gespräche über einen Wechsel im Winter weiterhin laufen. Ein erstes Angebot über 40 Millionen Euro lehnte der VfB Stuttgart umgehend ab.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth soll dem Premier League-Klub zudem klargemacht haben, dass der Außenstürmer im Januar nicht zum Verkauf steht. Lewelings Vertrag läuft bis 2029. Bournemouth ist nach dem Verkauf von Antoine Semenyo (26) an Manchester City auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Ein weiterer Kandidat ist Baris Alper Yilmaz (25/Galatasaray).

