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Bundesliga

BVB: Schlotterbeck ist zurück

von Daniel del Federico - Quelle: bvb.de
Nico Schlotterbeck gestikuliert in Richtung Fans @Maxppp

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund: Wie der Verein offiziell mitteilt, ist Nico Schlotterbeck (26) auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und hat dort bereits wieder erste individuelle Einheiten mit dem Ball absolviert. Ins Mannschaftstraining ist der Innenverteidiger jedoch noch nicht eingestiegen.

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Schlotterbeck hatte sich bei der Weltmeisterschaft im zweiten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (2:1) eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen, die ihn seitdem außer Gefecht gesetzt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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