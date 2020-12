Vergangenheit & Zukunft: Messi bricht sein Schweigen

Der katalanische Radiosender ‚RAC1‘ hat kurz vor Weihnachten ausführlich mit Lionel Messi gesprochen. Die ersten Auszüge aus dem Interview gehen nun in Spanien bereits durch die Presse. Im Fokus des Interesses steht natürlich die Frage, für welchen Verein der argentinische Ausnahmespieler in Zukunft seine Schuhe schnüren wird. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft schließlich zum Saisonende aus und noch im Sommer wollte Messi unbedingt weg.

„Es stimmt, dass es mir im Sommer sehr schlecht erging. Die Ursachen dafür liegen in der Vergangenheit. Wie die Saison endete, das Fax und all das... Das hat sich dann auch ein bisschen in die neue Saison gezogen“, blickt Messi auf einen düsteren Sommer zurück. Der Blick in die Gegenwart sieht aber schon deutlich freundlicher aus:

„Aktuell fühle ich mich sehr gut und ich bin sehr motiviert und voller Vorfreude, was die Herausforderungen angeht, die vor uns liegen. Ich weiß, dass der Verein durch eine schwierige Zeit geht – was die Rahmenbedingungen und die Mannschaft betrifft – und alles drumherum ist derzeit kompliziert, aber ich bin hochmotiviert.“

Entscheidung vertagt

Von Abschiedsgedanken ist momentan also keine Rede beim 33-Jährigen. Und so kann der FC Barcelona davon ausgehen, dass Messi zumindest vor Ablauf der Saison keinen neuerlichen Anlauf wagen wird, sich zu verabschieden.

Wie es dann mittelfristig weitergeht, hängt in erster Linie von der Präsidentenwahl am 24. Januar, der Besetzung des Sportdirektor-Postens und den daraus resultierenden Kaderplanungen ab. Bislang hält sich auch Barça noch zurück. Gespräche über eine Verlängerung wurden mit Messi noch gar nicht geführt.