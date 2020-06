St. Pauli: Großes Interesse an Kyereh

Der FC St. Pauli hat im Sommer einige Abgänge im Sturm zu verzeichnen und fahndet daher nach passendem Ersatz. Wie das Portal ‚Liga-zwei.de‘ berichtet, ist der Kiezklub an Daniel-Kofi Kyereh vom SV Wehen Wiesbaden interessiert. Der 24-jährige Angreifer war in 27 Zweitligaspielen an zwölf Treffern (sechs Tore, sechs Assists) direkt beteiligt. Sein Vertrag beim designierten Absteiger endet diesen Sommer.

Mit Dimitrios Diamantakos (27), dessen Wechsel zu Hadjuk Split feststeht, und der Rückkehr von Leihstürmer Viktor Gyökeres (22) zu Brighton & Hove Albion hat St. Pauli bereits zwei fixe Abgänge im Angriff zu verzeichnen. Damit würden den Hamburgern zur kommenden Saison lediglich zwei gelernte Mittelstürmer zur Verfügung stehen.