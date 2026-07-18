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Bundesliga

BVB: Konkurrenz bei Karetsas

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Konstantinos Karetsas 2526 @Maxppp

Borussia Dortmund muss bei Konstantinos Karetsas mit Konkurrenz aus Italien rechnen. Matteo Moretto berichtet, dass neben dem BVB auch der AC Mailand am 18-jährigen Griechen vom KRC Genk interessiert ist. Der Trainerstab um Chefcoach Ruben Amorim soll viel von Karetsas halten und würde dem Bericht zufolge einen Transfer begrüßen.

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In den vergangenen Tagen wurde von den Rossoneri Kontakt zu den Beratern des jungen Nationalspielers aufgebaut. Darin soll es auch um die aktuellen Berichte rund um einen möglichen Wechsel nach Dortmund gegangen sein. Zwischen der Borussia und Karetsas soll bereits Einigung herrschen, allerdings kam der Bundesligist mit Genk hinsichtlich der Ablöse noch nicht überein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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